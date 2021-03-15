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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833239715.html
Золото дорожает после длительного снижения
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Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая рост прошлой недели, который последовал за чередой торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 15.03.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая рост прошлой недели, который последовал за чередой торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35%, или на 6,05 доллара, до 1725,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,05%, до 26,188 доллара за унцию.
За месяц стоимость золота упала более чем на 5%. При этом периоды снижения цены на золото были довольно длительными и продолжались от трех до пяти дней подряд. На прошлой неделе стоимость золота начала восстанавливаться и с 9 марта было отмечено четыре торговые сессии роста и только одно снижение. Золоту удалось закрепиться на отметке выше 1700 долларов за унцию.
"Сокрушенный силой доллара… длительный нисходящий тренд стоимости золота формирует основу,… которая открывает путь для восходящего тренда", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).