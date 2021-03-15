МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая рост прошлой недели, который последовал за чередой торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

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Нефть серьезно дешевеет после уверенного роста утром

По состоянию на 18.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35%, или на 6,05 доллара, до 1725,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,05%, до 26,188 доллара за унцию.

За месяц стоимость золота упала более чем на 5%. При этом периоды снижения цены на золото были довольно длительными и продолжались от трех до пяти дней подряд. На прошлой неделе стоимость золота начала восстанавливаться и с 9 марта было отмечено четыре торговые сессии роста и только одно снижение. Золоту удалось закрепиться на отметке выше 1700 долларов за унцию.

"Сокрушенный силой доллара… длительный нисходящий тренд стоимости золота формирует основу,… которая открывает путь для восходящего тренда", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).