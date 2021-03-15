МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая рост прошлой недели, который последовал за чередой торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Нефть серьезно дешевеет после уверенного роста утром

По состоянию на 18.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35%, или на 6,05 доллара, до 1725,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,05%, до 26,188 доллара за унцию.

За месяц стоимость золота упала более чем на 5%. При этом периоды снижения цены на золото были довольно длительными и продолжались от трех до пяти дней подряд. На прошлой неделе стоимость золота начала восстанавливаться и с 9 марта было отмечено четыре торговые сессии роста и только одно снижение. Золоту удалось закрепиться на отметке выше 1700 долларов за унцию.

"Сокрушенный силой доллара… длительный нисходящий тренд стоимости золота формирует основу,… которая открывает путь для восходящего тренда", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).