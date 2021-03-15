Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,49%, до 7,8 доллара, "Новатэка" — на 1,15%, до 211,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,29%, до 87,98 доллара, "Газпрома" — на 1,19%, до 6,45 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 26,1 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,27%, до 32,9 доллара, "Северстали" — на 1,41%, до 19,47 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,2%, до 29,48 доллара.
Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 2,59%, до 16,02 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,51%, до 58,7 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,51%, до 9,7доллара, "Магнита" выросла — на 2,31%, до 15,09 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,57%, до 3,52 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833239958.html