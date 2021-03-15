МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом, продолжив обновление максимумов

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,49%, до 7,8 доллара, "Новатэка" — на 1,15%, до 211,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,29%, до 87,98 доллара, "Газпрома" — на 1,19%, до 6,45 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 26,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,27%, до 32,9 доллара, "Северстали" — на 1,41%, до 19,47 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,2%, до 29,48 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 2,59%, до 16,02 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,51%, до 58,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,51%, до 9,7доллара, "Магнита" выросла — на 2,31%, до 15,09 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,57%, до 3,52 доллара.