МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги в "зеленой" зоне после подъема на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 3446,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,1%, до 2196,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,7%, до 29027,69 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, поднявшись до 3067,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, до 6827,1 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,52%, до 29921,09 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США выросли по итогам торгов в понедельник — до 1% по основным индексам. Рынки ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 16-17 марта — ожидается, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

"Рост американских рынков акций в значительной степени помог поддержать рыночные настроения. Но многие инвесторы воздерживались от активных покупок, ожидая результатов заседания ФРС США. Настроения остаются неизменными, но игроки пока еще нервничают по поводу процентных ставок в США", — сказал агентству Франс Пресс старший менеджер Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).

В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией с вакцинацией от коронавируса. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что решение о вакцине компании AstraZeneca, использование которой приостановили в ряде стран, будет принято после сбора и анализа информации.

Япония подписала контакт с AstraZeneca на поставку 120 миллионов доз на 60 миллионов человек. Вакцина AstraZeneca разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе, однако ряд стран ЕС приостановили ее использование из-за возможных побочных реакций.