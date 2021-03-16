МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 26,98 копейки, составив 72,9619 рубля, свидетельствуют данные биржи. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2317 рубля за доллар.