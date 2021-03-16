МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 26,98 копейки, составив 72,9619 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2317 рубля за доллар.