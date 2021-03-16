МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,49%, до 7,76 доллара, "Новатэка" — на 0,52%, до 210,7 долларов, "Лукойла" — на 0,53%, до 87,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,2%, до 6,44 доллара, "Газпром нефти" — на 0,29%, до 26,02 доллара. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,99%, до 32,24 доллара, "Северстали" — на 0,2%, до 19,43 доллара, НЛМК — на 0,1%, до 29,45 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,35%, до 1,01 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,47%, до 16,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,62%, до 59,65 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 0,36%, до 9,66 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,7%, до 14,98 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,71%, до 3,54 доллара.