МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1% на фоне неопределенности инвесторов вокруг восстановления спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,15%, до 68,09 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,21%, до 64,59 доллара за баррель.

Неопределенность вокруг вакцинации от коронавируса в Европе, а также ухудшение ситуации с COVID в некоторых странах снова вернуло на нефтяные рынки беспокойство за экономические перспективы и восстановление спроса на топливо. Многие страны снова ужесточают или продлевают действующие карантинные ограничения. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Говоря о балансе спроса и предложения на рынке нефти, аналитики Saxo Bank A/S, мнение которых приводит агентство Блумберг, отмечают, что если ОПЕК решит сохранить свои текущие квоты на добычу, когда альянс соберется в следующем месяце, это отразит пессимизм членов в отношении перспектив нефтяного рынка, который может привести к снижению цен.

"Если мы не увидим увеличения добычи в следующем месяце, это будет отрицательно для цен, потому что рынок воспримет это как знак того, что ОПЕК просто не видит спроса, достаточно сильного, чтобы гарантировать увеличение", — предупреждает глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

В рамках мартовского заседания ОПЕК+ неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля.