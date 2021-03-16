2021-03-16T14:57:09+03:00
2021-03-16T14:57:09+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833244518.html
Британский фунт слабеет из-за конфликта по Brexit
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Британский фунт во вторник заметно снижается к доллару и евро из-за спора между Лондоном и Брюсселем по поводу нарушений соглашения о выходе Британии из ЕС (Brexit), а также на... ПРАЙМ, 16.03.2021
brexit, доллар, фунт, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 16 мар — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник заметно снижается к доллару и евро из-за спора между Лондоном и Брюсселем по поводу нарушений соглашения о выходе Британии из ЕС (Brexit), а также на фоне приостановки рядом стран вакцинации от нового коронавируса "оксфордской" вакциной, свидетельствуют данные торгов.
К 14.11 мск фунт к доллару дешевел на 0,47%, до 1,384 доллара за фунт, к евро – на 0,52%, до 1,1593.
По оценке экспертов, курс британской валюты начала снижаться ещё после того, как Европейская комиссия накануне объявила о начале разбирательств с Великобританией из-за нарушения соглашения о Brexit, касающегося Ирландии и Северной Ирландии. А во вторник динамика усугубилась из-за приостановки в ряде стран ЕС вакцинации препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных.
Доллару во вторник дополнительно оказывает поддержку оптимизм инвесторов в ожидании более быстрого восстановления экономики США после ограничений при пандемии коронавируса, а евро движется в "зеленой" зоне в рамках общего повышательного тренда европейских рынков.