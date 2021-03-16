МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем "переварил" утренние коррекционные настроения и обновляет многомесячные максимумы.

Повышение западных фондовых индексов, "развивающихся" валют против доллара, а также начало в России мартовского налогового периода поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 20 копеек, до 72,6 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Во вторник доллар обновил минимум с июля 2020 года, опустившись до 72,53 рубля, евро — с августа 2020 года — до 86,61 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта после вялых утренних попыток коррекционного снижения против доллара и евро перешла днем к росту. Факторами поддержки российской валюте выступает повышение "развивающихся" валют на форексе против доллара, а также рост фондовых индексов и фьючерсов, сигнализирующее о повышенном аппетите к риску.

При этом нефтяные цены корректируются вниз после вчерашней попытки закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Опасения за спрос на топливо возникли в связи с неопределенностью вокруг вакцинации от коронавируса в Европе после случаев осложнений у пациентов, которые получили прививку вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС. Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины.

Баррель нефти марки Brent падает сейчас на 1,1%, до 68,1 доллара. Впрочем, она остается поблизости от максимумов с января 2020 года, и это сглаживает для доллара коррекционный негатив.

Начало мартовского налогового периода в РФ добавляет российской валюте уверенности, поскольку обеспечивает рост спроса на рублевую ликвидность. Налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

Косвенным фактором поддержки рубля стали и сдержанная риторика генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс стремится обсуждать с Россией вопросы критической важности, избегать недоразумений, ошибок в оценках, нежелательной эскалации. Генсек НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Помимо сохраняющейся истории поддержки в виде предстоящих пиков налоговых выплат следующей недели, интерес к рублю поддерживается слухами о том, что ЦБ РФ всерьез рассматривает возможность более агрессивного повышения ключевой ставки до конца года — до 5,5% или даже 6% годовых, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Эксперт рассказал, можно ли заблокировать Twitter в России через месяц

"Это заметно превышает ожидания экономистов, но ближе к прогнозам рынка. Сегодняшнее снижение цен на нефть может частично сдерживать скорость укрепления рубля, но само движение курса к нашим целям в 72-72,5 рубля за доллар в ближайшие недели остановить не сможет. Санкционные опасения пока отошли на второй план", — добавил он.

Последовательное ужесточение риторики ЦБ РФ с конца прошлого года особенно отчетливо проявилось в течение последних дней: регулятор явно намекает на необходимость более быстрого повышения ставки, которое, судя по всему, случится уже в этом году, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.

"В целом такая возможность не исключена даже на ближайшем заседании в эту пятницу, хотя все же мы полагаем, что на нем ЦБ сохранит ставку неизменной (4,25%). Хотя регулятор и сохраняет настрой перейти к нейтральной политике (5,5-6% по ключевой ставке) в течение ближайших трех лет (2021-2023 годы), он не исключает, что при определенных обстоятельствах осуществит этот переход уже в рамках этого года", — отмечают эксперты.