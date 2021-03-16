МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись ростом на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций продолжил обновление максимумов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,8%, до 6803,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6055,43 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 14557,58 пункта.

Во вторник инвесторы отыгрывали новости крупных европейских компаний. Так Volkswagen Group опубликовала финансовую отчетность за год. Выручка крупнейшего европейского автоконцерна за отчетный период сократилась на 11,8%, до 222,9 миллиарда евро. При этом компания отметила, что позитивное влияние на показатели группы оказали продажи электромобилей — в прошлом году компания поставила клиентам 231,6 тысячи таких машин, что более чем втрое превышает показатель 2019 года. Акции компании выросли в стоимости на 6,7%.

Кроме того, бумаги британского разработчика вакцины от коронавируса AstraZeneca подорожали на 3,2%, несмотря на новости о приостановке использования прививки в ряде стран. Этому способствовали сообщения о том, что компания планирует поставить в США до полумиллиона дополнительных доз своего экспериментального препарата от COVID-19.

Поддержала европейские индексы и макростатистика по Германии, которая оказалась лучше прогноза. Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы в марте выросло до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале.

Аналитик трейдинговой группы ActivTrades Пьер Вейрэ (Pierre Veyret) сказал газете Wall Street Journal, что на рынке наблюдается "возрождение" аппетита к риску, которое, в первую очередь, затронуло сектор путешествий и отдыха, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают, что все "вернется к нормальной жизни". В то же время Вейрэ сказал, что остановка использования вакцины AstraZeneca в большинстве стран ЕС несет в себе неопределенность для рынков.