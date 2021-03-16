Фондовые индексы Европы выросли на корпоративных новостях
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись ростом на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,8%, до 6803,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6055,43 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 14557,58 пункта.
Во вторник инвесторы отыгрывали новости крупных европейских компаний. Так Volkswagen Group опубликовала финансовую отчетность за год. Выручка крупнейшего европейского автоконцерна за отчетный период сократилась на 11,8%, до 222,9 миллиарда евро. При этом компания отметила, что позитивное влияние на показатели группы оказали продажи электромобилей — в прошлом году компания поставила клиентам 231,6 тысячи таких машин, что более чем втрое превышает показатель 2019 года. Акции компании выросли в стоимости на 6,7%.
Кроме того, бумаги британского разработчика вакцины от коронавируса AstraZeneca подорожали на 3,2%, несмотря на новости о приостановке использования прививки в ряде стран. Этому способствовали сообщения о том, что компания планирует поставить в США до полумиллиона дополнительных доз своего экспериментального препарата от COVID-19.
Поддержала европейские индексы и макростатистика по Германии, которая оказалась лучше прогноза. Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы в марте выросло до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале.
Аналитик трейдинговой группы ActivTrades Пьер Вейрэ (Pierre Veyret) сказал газете Wall Street Journal, что на рынке наблюдается "возрождение" аппетита к риску, которое, в первую очередь, затронуло сектор путешествий и отдыха, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают, что все "вернется к нормальной жизни". В то же время Вейрэ сказал, что остановка использования вакцины AstraZeneca в большинстве стран ЕС несет в себе неопределенность для рынков.
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833247053.html