Рубль устойчив к доллару и евро в начале налогового периода
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером стабилен к доллару и прибавляет к евро, оставаясь около многомесячных максимумов.
Укрепление "развивающихся" валют против доллара, а также начало в России мартовского налогового периода поддерживают курс рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.32 мск повышался на 4 копейки, до 72,84 рубля, курс евро снижался на 12 копеек, до 86,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил минимум с июля 2020 года, опустившись до 72,53 рубля, евро — с августа прошлого года — до 86,52 рубля.
РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ
Российская валюта продолжила во вторник демонстрировать устойчивость против доллара и евро. При этом ослабление евро в направлении 1,19 доллара на форексе транслируется в ослабление его и против рубля.
Факторами поддержки российской валюты выступают повышение "развивающихся" валют на форексе против доллара, а также попытки роста фондовых индексов на фоне начавшегося двухдневного заседания ФРС США по денежно-кредитной политике.
Инвесторы с оптимизмом ожидают принятия в среду решения ФРС США по ставке. Регулятор также опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.
Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Этот параметр для десятилетних бумаг опустился до 1,599% с 1,607% годовых днем ранее.
При этом нефтяные цены корректируются вниз после вчерашней попытки закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель.
Опасения за спрос на топливо возникли в связи с неопределенностью вокруг вакцинации от коронавируса в Европе после случаев осложнений у пациентов, которые получили прививку вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС. Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины.
Баррель марки Brent падает вечером на 0,7%, до 68,4 доллара. Впрочем, она остается поблизости от максимумов с января 2020 года, и это сглаживает коррекционный негатив для рубля.
Начало мартовского налогового периода в РФ добавляет российской валюте уверенности, поскольку традиционно обеспечивает рост спроса на рублевую ликвидность. При этом налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.
В итоге доллар мало меняется к рублю, евро снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет.
ПРОГНОЗЫ
Российская валюта выглядит уверенно, несмотря на продолжение нисходящей динамики на рынке ОФЗ и усилившуюся волатильность нефтяных котировок, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Общерыночный аппетит к риску остается на повышенных уровнях, при этом локально он сдерживается сообщениями о приостановке некоторыми странами использования вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Среди факторов поддержки рубля отметим подготовку компаний к налоговому периоду. По нашим оценкам, в среду курс доллара сформируется в пределах 72,3-73,5 рубля", — оценил он.
Укрепление рубля усиливается началом мартовского налогового периода в РФ и сохранением высоких котировок нефти, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".
"При продолжении позитивной тенденции на рынке нефти ожидаются колебания доллара в диапазоне 72-73,3 рубля, а евро — в коридоре 85,7-87,5 рубля", — оценивает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833247463.html