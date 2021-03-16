МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером стабилен к доллару и прибавляет к евро, оставаясь около многомесячных максимумов. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Укрепление "развивающихся" валют против доллара, а также начало в России мартовского налогового периода поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.32 мск повышался на 4 копейки, до 72,84 рубля, курс евро снижался на 12 копеек, до 86,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил минимум с июля 2020 года, опустившись до 72,53 рубля, евро — с августа прошлого года — до 86,52 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта продолжила во вторник демонстрировать устойчивость против доллара и евро. При этом ослабление евро в направлении 1,19 доллара на форексе транслируется в ослабление его и против рубля.

Факторами поддержки российской валюты выступают повышение "развивающихся" валют на форексе против доллара, а также попытки роста фондовых индексов на фоне начавшегося двухдневного заседания ФРС США по денежно-кредитной политике.

Инвесторы с оптимизмом ожидают принятия в среду решения ФРС США по ставке. Регулятор также опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.

Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Этот параметр для десятилетних бумаг опустился до 1,599% с 1,607% годовых днем ранее.

При этом нефтяные цены корректируются вниз после вчерашней попытки закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель.

Опасения за спрос на топливо возникли в связи с неопределенностью вокруг вакцинации от коронавируса в Европе после случаев осложнений у пациентов, которые получили прививку вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС. Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины.

Баррель марки Brent падает вечером на 0,7%, до 68,4 доллара. Впрочем, она остается поблизости от максимумов с января 2020 года, и это сглаживает коррекционный негатив для рубля.

Начало мартовского налогового периода в РФ добавляет российской валюте уверенности, поскольку традиционно обеспечивает рост спроса на рублевую ликвидность. При этом налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

В итоге доллар мало меняется к рублю, евро снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта выглядит уверенно, несмотря на продолжение нисходящей динамики на рынке ОФЗ и усилившуюся волатильность нефтяных котировок, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Общерыночный аппетит к риску остается на повышенных уровнях, при этом локально он сдерживается сообщениями о приостановке некоторыми странами использования вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Среди факторов поддержки рубля отметим подготовку компаний к налоговому периоду. По нашим оценкам, в среду курс доллара сформируется в пределах 72,3-73,5 рубля", — оценил он.

Укрепление рубля усиливается началом мартовского налогового периода в РФ и сохранением высоких котировок нефти, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"При продолжении позитивной тенденции на рынке нефти ожидаются колебания доллара в диапазоне 72-73,3 рубля, а евро — в коридоре 85,7-87,5 рубля", — оценивает он.