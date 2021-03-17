Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднималась на 0,06%, до 7,77 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,09%, до 208,1 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,87%, до 87,53 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,92%, до 6,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,38%, до 26 долларов.
Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,94%, до 30,87 доллара, "Северстали" — росла на 0,13%, до 19,61 доллара, НЛМК — снижалась на 0,01%, до 29,58 доллара.
Расписки ВТБ дешевели на 0,54%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1,1%, до 16 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,97%, до 61,2 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,15%, до 9,76 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,97 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 3,02%, до 3,66 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833250434.html