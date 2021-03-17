МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. "Роснефть" отрицает обращение за госфинансированием для "Восток Ойл"

По состоянию на 11.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднималась на 0,06%, до 7,77 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,09%, до 208,1 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,87%, до 87,53 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,92%, до 6,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,38%, до 26 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,94%, до 30,87 доллара, "Северстали" — росла на 0,13%, до 19,61 доллара, НЛМК — снижалась на 0,01%, до 29,58 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,54%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1,1%, до 16 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,97%, до 61,2 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,15%, до 9,76 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,97 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 3,02%, до 3,66 доллара.