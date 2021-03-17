МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США не показывают единой динамики в среду в ожидании новых экономических прогнозов ФРС США и сигналов по перспективами базовой ставки и покупкам активов в ближайшие несколько лет, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает укрепляться к иене

По состоянию на 13.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05%, до 32740 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,31%, до 13100,5 пункта. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,07%, до 3949,62 пункта, при этом минутами ранее он находился в "зеленой зоне".

Трейдеры проявляют осторожность в среду перед тем, как Федрезерв примет решение о величине учётной ставки и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов. При этом в центре внимания рынков будут прогнозы регулятора по базовой ставке. В последнее время в свете усиления инфляционных ожиданий появились ожидания повышения ставки в 2023 году — раньше, чем предполагалось ранее.

"На сегодняшний день акции компаний повсеместно дороги, и это связано с поддержкой со стороны центробанка. Таким образом, весь рынок очень и очень чувствителен к изменениям в политике центробанка", — сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).

Определенное влияние на настроения рынков может оказать статистика с рынка недвижимости страны. Так, до открытия торгов министерство торговли США опубликует данные о количестве новых домов в стране. Согласно прогнозам аналитиков, их число в феврале снизилось до 1,56 миллиона с 1,58 миллиона месяцем ранее.