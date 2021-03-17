МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (февраль) 29,1 тыс 30 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (февраль) 59 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (февраль) 6,4% 6,3%
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,4%  
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2020) 2,2%  
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь) 29,2 млрд евро 25,3 млрд евро
13:30 EUR Еврозона — Программа ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по долгосрочному рефинансированию /LTRO/ 174,5 млрд евро  
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (март) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март) 0,1% 0,1%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 712 тыс 700 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март) 23,1 23
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март) 25,3  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль) 0,7%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.03) 580,1 млрд долл (на 05.03)  
  RUB Сбербанк — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам 2020) 18,7 — див-д 2019 18,7 — див-д 2020 (прогноз)
  RUB Лента — День инвестора и аналитика    