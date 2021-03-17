События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 марта
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (февраль)
|29,1 тыс
|30 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (февраль)
|59 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (февраль)
|6,4%
|6,3%
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2020)
|2,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь)
|29,2 млрд евро
|25,3 млрд евро
|13:30
|EUR
|Еврозона — Программа ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по долгосрочному рефинансированию /LTRO/
|174,5 млрд евро
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (март)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март)
|0,1%
|0,1%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|712 тыс
|700 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
|23,1
|23
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март)
|25,3
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль)
|0,7%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.03)
|580,1 млрд долл (на 05.03)
|RUB
|Сбербанк — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам 2020)
|18,7 — див-д 2019
|18,7 — див-д 2020 (прогноз)
|RUB
|Лента — День инвестора и аналитика
https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833254665.html