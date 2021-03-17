2021-03-17T18:21:25+03:00
2021-03-17T18:21:25+03:00
2021-03-17T18:21:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833255658.html
Индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки из-за санкций США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи опускался ниже 3500 пунктов впервые с 11 марта после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и министерства торговли США по экспортным... ПРАЙМ, 17.03.2021
биржи, мосбиржа, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/finance/20210317/833254905.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опускался ниже 3500 пунктов впервые с 11 марта после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и министерства торговли США по экспортным ограничениям против РФ, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.09 мск снижался на 2,42%, до 3502,89 пунктов и уже опускался до 3498,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,8%, до 1493,77 пункта.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
Позже минторг США на своем сайте сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта.