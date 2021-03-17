МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опускался ниже 3500 пунктов впервые с 11 марта после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и министерства торговли США по экспортным ограничениям против РФ, следует из данных торгов. Минфин разработал тактику действий при новых санкциях на госдолг

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.09 мск снижался на 2,42%, до 3502,89 пунктов и уже опускался до 3498,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,8%, до 1493,77 пункта.

Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

Позже минторг США на своем сайте сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта.