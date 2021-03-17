МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования на биржевых торгах ценными бумагами физлицом с использованием нескольких счетов в период 2011–2017 годов, к которым он имел доступ, в том числе, и как должностное лицо, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

"По результатам проведенной Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона… "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"… установлены факты манипулирования рынком в период 2011–2017 годов на организованных торгах более 60 ценных бумаг Шарчилевым Дмитрием Викторовичем", — указывается в сообщении.

Как уточняется там же, Шарчилев имел доступ и выставлял заявки на совершение сделок с ценными бумагами по следующим брокерским счетам: собственный счет; счет ООО "Авиафинанс", к которому он имел доступ на основании доверенности; счета АО "Управляющая компания "Аналитический центр" как доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО "НПФ "ОПФ", к котором он имел доступ в должности заместителя генерального директора — начальника департамента управления активами управляющей компании.

"Данные обстоятельства позволяли ему систематически совершать согласованные действия по управляемым счетам, в том числе приводящие к существенным отклонениям параметров торгов такими ценными бумагами, в целях извлечения положительного финансового результата по собственному счету путем использования активов на счетах управляющей компании и ООО "Авиафинанс" для создания прогнозируемого ценового движения на организованных торгах определенной ценной бумаги. В результате указанных действий по собственному брокерскому счету Шарчилева Д.В. получен излишний доход", — говорится в сообщении.

"Лицам, вовлеченным в манипулирование рынком, Банком России направлены предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы", — сообщается там же.