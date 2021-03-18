МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США преимущественно снижаются в четверг, инвесторы оценивают данные о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

По состоянию на 16.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13%, до 33059,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,29%, до 13350,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 3953,58 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 марта, выросло на 45 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 770 тысяч. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 700 тысяч. Темпы роста числа заявок стали самыми быстрыми с начала января, когда число заявок за неделю подскочило на 143 тысячи.

На американских фондовых биржах также наблюдается коррекция. Так, в среду индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки 33000 пунктов. В среду рынки отыгрывали решения ФРС США, которая сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах.

Участники торгов также следят за ростом доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних US Treasuries растет до 1,745% с 1,641% днем ранее, превысив отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года.

"Все зависит от ожиданий по инфляции: тот факт, что мы наблюдаем инфляционные ожидания выше целевого уровня ФРС, пугает рынки акций. (Глава ФРС — ред.) Пауэлл и Федрезерв довольно хорошо справились с ситуацией на нестабильном рынки и предоставили ровно столько, чтобы не допустить роста волатильности акций, но тем не менее это не ограничило доходность", — приводит газета Wall Street Journal мнение заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).