МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись ростом, при этом немецкий DAX вновь обновил исторический рекорд на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций снизился на смешанном внешнем фоне

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25%, до 6779,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 6062,79 пункта, а DAX — на 1,23%, до 14775,52 пункта, причём в ходе торгов индекс достигал рекордного значения в 14804,01 пункта.

Активному росту немецкого индекса способствуют корпоративные новости. Так, капитализация немецкого автоконцерна Volkswagen составила 140 миллиардов долларов, таким образом компания стала самой дорогой в Германии. Поводом для удорожания стало заявление генерального директора компании о планах превращения концерна в мирового лидера по производству электромобилей не позднее 2025 года. В четверг акции Volkswagen подорожали на 5,9%.

Инвесторы также оценивают итоги заседания Банка Англии. Британский центробанк ранее в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. Регулятор при этом отметил, что перспективы экономики, и особенно спроса и предложения, в период восстановления после пандемии коронавируса остаются неопределёнными.

"Очевидно, растет вероятность того, что Банк Англии может ужесточить денежно-кредитную политику в 2022 году, хотя на данный момент более вероятным кажется начало 2023 года", — приводит газета Wall Street Journal слова экономиста EY Говарда Арчера (Howard Archer).