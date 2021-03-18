Европейские индексы выросли, DAX обновил рекорд на корпоративных новостях
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись ростом, при этом немецкий DAX вновь обновил исторический рекорд на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25%, до 6779,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 6062,79 пункта, а DAX — на 1,23%, до 14775,52 пункта, причём в ходе торгов индекс достигал рекордного значения в 14804,01 пункта.
Активному росту немецкого индекса способствуют корпоративные новости. Так, капитализация немецкого автоконцерна Volkswagen составила 140 миллиардов долларов, таким образом компания стала самой дорогой в Германии. Поводом для удорожания стало заявление генерального директора компании о планах превращения концерна в мирового лидера по производству электромобилей не позднее 2025 года. В четверг акции Volkswagen подорожали на 5,9%.
Инвесторы также оценивают итоги заседания Банка Англии. Британский центробанк ранее в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. Регулятор при этом отметил, что перспективы экономики, и особенно спроса и предложения, в период восстановления после пандемии коронавируса остаются неопределёнными.
"Очевидно, растет вероятность того, что Банк Англии может ужесточить денежно-кредитную политику в 2022 году, хотя на данный момент более вероятным кажется начало 2023 года", — приводит газета Wall Street Journal слова экономиста EY Говарда Арчера (Howard Archer).
https://1prime.ru/Financial_market/20210318/833267744.html