МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на волне пессимизма, охватившего мировые фоновые рынки, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии закрылись в минусе

По состоянию на 11.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,63%, до 6731,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 6740,05 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 14729,95 пункта.

В пятницу на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения, чему способствовал, в частности, резкий рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних бумаг вырос накануне до 1,7%, впервые с конца января 2020 года. после этого фондовые биржи в США, а зачем и в Азии закрылись значительным падением. Хорошая доходность значительно более "надёжных" инвестиций в американский госдолг оттягивает инвестиции с фондовых рынков.

Участники торгов также опасаются, что продолжающееся распространение коронавируса и вызванные этим новые карантинные ограничения могут замедлить восстановление экономики. В частности, экономист ING Шарлотт де Монпелье (Charlotte de Montpellier), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что возобновление ограничений в нескольких регионах Франции ударит по экономической активности и нанесет дальнейший ущерб экономическим перспективам страны в первом полугодии. Финляндия вновь названа самой счастливой страной мира

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку "первоочередных", будут закрыты.

На снижение индексов также оказывает влияние падение акций компаний нефтегазового сектора из-за распродаж на нефтяном рынке накануне. В частности, акции BP, Royal Dutch Shell и Total дешевеют на 2%, 1,8% и 1% соответственно.