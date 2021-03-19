МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на сохранении внешнего негативного фона на биржевых площадках и в нефтяных котировках, в свете чего решение Банка России повысить ключевую ставку практически не повлияло на торги, следует из данных Московской биржи. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.33 мск падает на 1,19%, до 3463,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1471,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 16 копеек, до 74,14 рубля, курс евро – на 51 копейку, до 88,11 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,8%, до 62,8 доллара за баррель.

"Отечественный рынок продолжил отыгрывать слабость нефти и риски дальнейшего роста доходностей в валютах фондирования. Сектор нефти и газа терял почти 1,5%, продавливая индексы вниз", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов пока не оказывает существенного влияния на ожидания в отношении акций, добавляет он.

ЦБ РФ ранее в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок – обыкновенные акции "Башнефти" (-2,41%), префы "Мечела" (-2,45), акции ТМК (-2,06%), расписки "Ленты" (-1,87%), акции "Новатэка" (-1,79%), "Лукойла" (-1,7%) и бумаги "Россетей" (обыкновенные акции снижаются на 1,33%, префы – на 1,13%).

Акции "Новатэка" оказались слабыми, несмотря на то, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по результатам прошлого года в размере 23,74 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2020 год составят 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию (355,6 рубля на одну ГДР), что на 10% больше по сравнению с 32,33 рубля на одну обыкновенную акцию (323,3 рубля на одну ГДР) по итогам 2019 года. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

В лидерах роста – акции "Русала" (+2,86%), "Магнита" (+2,01%), "Детского мира" (+1,78%), МКБ (+1,76%), а также акции "Северстали" (+1,35%), префы "Татнефти" (+1,33%), обыкновенные акции "Селигдара" (+1,27%) и акции "Яндекса" (+1,12%).

Бумаги Сбербанка (префы дорожают на 1,06%, обыкновенные акции – на 1,81%) также в лидерах роста. Позитивную динамику поддержали слова глава крупнейшего российского банка Германа Грефа о том, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить за дивиденды за год в размере 18,7 рубля на акцию, или рекордные 56% чистой прибыли по МСФО.

Х5 Retail Grouр, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, опубликовала годовой отчет. Х5 нарастила рыночную долю и может порадовать акционеров рекордной дивидендной доходностью, отмечает Людмила Теличко из Промсвязьбанка.

"Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании с учетом рекомендованных дивидендов на уровне 3000 рублей за акцию, что дает потенциал роста 14% к текущей цене", — говорит она.

К текущему моменту бумаги Х5 Retail Grouр, правда, не в силах противостоять общему тренду дешевеют на 0,19%, хотя ранее, сразу после новостей, расписки прибавляли около 1%.

ПРОГНОЗЫ

Похоже, что торги в США пройдут в позитивном ключе, но некоторый пессимизм в Европе и на российском рынке сохранится, считает Кочетков.

Игорь Додонов из "Финама" ожидает продолжения снижения индекса Мосбиржи в район 3400 пунктов.