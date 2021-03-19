2021-03-19T19:14:01+03:00
2021-03-19T19:14:01+03:00
2021-03-19T19:14:01+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210319/833278655.html
Российский рынок акций упал на преобладании внешнего негатива
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне преобладания внешнего фондового негатива. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов... ПРАЙМ, 19.03.2021
российский рынок акций, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83291/03/832910360.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/03/832910360.jpg
https://1prime.ru/images/83291/03/832910359.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/03/832910359.jpg
https://1prime.ru/images/83291/03/832910348.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/03/832910348.jpg
https://1prime.ru/experts/20210319/833271321.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне преобладания внешнего фондового негатива.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99%, соответственно.
Западные фондовые индексы преимущественно снижаются вечером — в пределах 1,7%.
Читайте также:
Обвал нефти ухудшает перспективы российских акций и рубля