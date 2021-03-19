МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне преобладания внешнего фондового негатива. Динамика трежерис не обязательно отразится на рынке акций

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99%, соответственно.

Западные фондовые индексы преимущественно снижаются вечером — в пределах 1,7%.

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