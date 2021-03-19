МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) с основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,32%, до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 2,29%, до 191,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,66%, до 81,14 доллара, "Газпрома" — на 1,54%, до 6 долларов, а "Газпром нефти" — на 3,53%, до 24,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,95%, до 30,33 доллара, "Северстали" — на 0,62%, до 19,08 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,34%, до 29,56 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 2,88%, до 0,96 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,82%, до 15,37 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,03%, до 57,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 3,33%, до 9 долларов, "Магнита" — на 1,21%, до 15,51 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,44%, до 3,46 доллара.