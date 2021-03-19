МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись существенным снижением на опасениях новых карантинных ограничений в регионе после введения режима самоизоляции во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,05%, до 6708,71 пункта, французский CAC 40 — на 1,07%, до 5997,96 пункта, а DAX — на 1,05%, до 14621 пунктов.

Давление на европейские индексы оказали новости о новых ограничениях во Франции. Накануне премьер-министр страны Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку "первоочередных", будут закрыты.

Кроме того, на рынке вновь появились опасения за перспективы развития экономики региона на фоне неопределенности с вакциной, разработанной компанией AstraZeneca. Ранее ряд стран приостановил использование вакцины после сообщений о летальных исходах.

Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp) отметил газете Wall Street Journal, что на снижение на мировых рынках также повлияло заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что она не будет продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Действие антикризисной меры истечет 31 марта.