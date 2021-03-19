МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу под влиянием внешнего негатива и повышения ставки ЦБ РФ.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99%, соответственно.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕГО НЕГАТИВА

Российский фондовый рынок в пятницу колебался преимущественно в минусе по основными биржевыми индексами, отыгрывая ухудшение внешних сигналов.

Главным из них стал обвал рынка нефти накануне вечером, превышавший на пике 9%, когда цена барреля марки Brent падала до 61,45 доллара. Поводом стали опасения по поводу мирового спроса на топливо из-за новых коронавирусных рисков в связи с локдаунами, вводимыми в Европе. Кроме того, катализатором ускорения темпов падения стало срабатывание у игроков стоп-лоссов после падения стоимости нефти ниже важных уровней поддержки.

В пятницу нефть попыталась коррекционно отскочить, и сейчас стоимость барреля сорта Brent прибавляет 1,3%, до 64,1 доллара.

Западные фондовые индексы преимущественно снижаются вечером — в пределах 1,7%. Инвесторы негативно оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) не продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств.

Таким образом, действие этой антикризисной меры истечет 31 марта, и банкам может потребоваться пополнить свою "подушку безопасности" для покрытия таких активов.

Косвенным фактором давления на стоимость российских акций оказало решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,5% годовых.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Башнефти" (-3,2%), "Новатэка" (-1,6%), ТМК (-2,4%), расписки "Ленты" (-2,2%). Выросли торгующиеся около исторического максимума (46,98 рубля) бумаги "Русала" (+3,8%), акции "Татнефти" (+2,1% "обыка" и +2,5% "префы"), "Роснефти" (+2%), Сбербанка (+1,8%), "Магнита" (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых площадках в пятницу преобладала фиксация прибыли, но нефтяные котировки при этом отступили от локальных минимумов, позволив частично восстановить позиции и некоторым отечественным нефтегазовым бумагам, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"На рынке все больше говорят о перспективе объявления санкций США против российского госдолга уже на следующей неделе. Судя по заявлениям российских регуляторов, однако, власти вполне готовы к подобному сценарию, да и рынок с рублем держатся достаточно уверенно. Такая динамика позволяет предположить, что даже при реализации пессимистичных ожиданий паники на отечественных финансовых площадках скорее не случится", — считает она.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы находились в минусе, но удерживали краткосрочные поддержки 3450 и 1470 пунктов, которые протестировали в течение сессии, отмечает Кожухова. "С технической точки зрения можно говорить о неплохих шансах возвращения к краткосрочному росту.

Рынок, однако, находится на перепутье между повышением и ускорением падения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов", — полагает она.

В начале будущей недели вероятна осторожная динамика торгов на российском рынке, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Инвесторы будут ждать подробностей санкционных инициатив, анонсированных США, а также продолжат следить за вирусной обстановкой в Европе, доходностями долгового рынка, сырьевыми ценами и макроэкономической статистикой. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 3430-3530 пунктов", — добавил он.