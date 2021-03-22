МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару на снижении аппетита к риску на фоне опасений новых карантинных ограничений в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1894 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1903 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,81 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 91,96 пункта. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку "первоочередных", будут закрыты.

Подтверждение Европейское агентство лекарственных средств (EMA) того, что вакцина AstraZeneca безопасна, должно дать импульс кампании вакцинации в еврозоне, сказал газете Wall Street Journal аналитик макро-исследований Barclays. В то же время, считает аналитик, возможное нежелание прививаться этой вакциной может еще больше ударить по кампании, добавив к перебоям в поставках проблемы со спросом.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины, разработанной AstraZeneca после сообщений о летальных исходах. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.