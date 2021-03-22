МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром немного снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.17 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,22%, до 4,0905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,02% — до 9057 долларов, алюминия — на 2,23%, до 2265,5 доллара, цинка — на 1,61%, до 2837 долларов за тонну. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Курс доллара к основным мировым валютам продолжает немного укрепляться после роста на протяжении трех торговых сессий подряд. Это оказывает давление на стоимость меди, поскольку сильный доллар делает металл менее привлекательным для держателей иной валюты.

Некоторое давление на котировки меди может также оказывать ситуация с вакциной AstraZeneca. Ранее ряд стран Европы приостановил использование этой вакцины. Такое решение несет под собой риски для восстановления экономической активности, в частности в промышленном секторе, что негативно отразится на спросе на металл.