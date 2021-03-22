МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снижаются на фоне неопределенной ситуации с использованием вакцины от компании AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,34%, до 6686,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 5966,76 пункта, немецкий DAX рос на 0,09%, до 146332,65 пункта. Правительство утвердило долгосрочную программу развития СПГ

Ситуация с вакцинацией в Европе остается неопределенной. Ранее ряд стран региона приостановили использование вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, в связи с летальными исходами после прививки.

В то же время на прошедшей неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего некоторые страны возобновили ее использование.

Кроме того, аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden) сказал газете Wall Street Journal, что сообщения о планах ЕС запретить экспорт вакцины AstraZeneca в Великобританию можно рассматривать как ухудшение торговых отношений между сторонами.

Ранее СМИ сообщали о том, что Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины фармкомпании в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока.