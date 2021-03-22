МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Уход от доллара в торговых расчетах между Россией и Китаем необходим, но займет время, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, уходом от использования контролируемых Западом платежных систем. "Яндекс" удалил из поисковой выдачи более 15 миллионов ссылок

Процесс ухода от доллара в расчетах между странами БРИКС идет давно, единая платежная система России и Китая создается, просто процесс идет не так быстро, как хотелось бы, рассуждает Андрей Верников из компании "Универ Капитал". "Впрочем, сейчас идут торговые переговоры между Китаем и США и идут тяжело. Ход Лаврова играет на руку Китаю, так как уход от доллара и контролируемых Западом платежных систем — козырь в этих переговорах. В долгосрочном плане позиции доллара ослабляются", — добавляет он.

Идея ухода от долларовых расчетов между Россией и Китаем стоит давно, однако наши основные экспортные товары для Китая – нефть и металлы – котируются на международных биржах в долларах, и быстрый уход от них в расчетах вряд ли возможен, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это длительный процесс — задача на несколько лет. Кроме того, сами расчеты в долларах между нашими странами пока довольно безопасны – это же не активы, которые можно "заморозить", — полагает эксперт. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Между тем, согласно данным ЦБ РФ, в валютной структуре расчетов за поставки Россией товаров и оказание услуг Китаю по внешнеторговым договорам заметны изменения. Так, с 2013 по 2015 год доля долларов в расчетах превышала 90%, однако к завершению 2018 упала в район 50% на фоне роста доли евро – до 30%, а со второго квартала 2019 года доля евро стабильно превышала долю доллара. При этом доля рубля в расчетах с КНР выросла с 1% в 2013 году в район 10% в прошлом году.

На фоне роста значения китайского юаня в рамках АТЭС вполне закономерно повышать долю расчетов между странами в китайской валюте, при этом на пространстве ЕАЭС вполне логично повышать роль российского рубля, резюмировал Суверов.