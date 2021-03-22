МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник на фоне снижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,23%, до 32429 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,77%, до 12942,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,04%, до 3901,12 пункта.

Трейдеры обратили внимание на коррекционное снижение доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг опускается до 1,68% с 1,73% в предыдущий день торгов. До этого показатель рос четыре дня подряд и превысил отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года. Если смотреть на недельную динамику, то показатель растет уже семь недель подряд.

Ситуация с ростом доходности обусловлена, в частности, опасениями относительно ускорения инфляции в США, что может заставить ФРС начать повышать базовую ставку раньше, чем регулятор обещает. На мартовском заседании Федрезерв сохранил базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых и снова сообщил, что прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах.

"Очевидно, что рынок скептически относится к тому, что ФРС сможет удерживать ставку на текущем уровне в течение следующих трех лет. Мы думаем, что доходность облигаций все еще может вырасти в краткосрочной перспективе до 2% и выше из-за опасений по поводу инфляции", — заявила агентству Блумберг старший экономист AMP Capital Investors Дайана Мусина (Diana Mousina).

Позднее в понедельник на ход торгов может повлиять статистика с рынка недвижимости США от Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Так, по прогнозам аналитиков, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале снизилось на 3% по сравнению с показателем января — до 6,49 миллиона.