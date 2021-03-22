МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение к доллару и евро в русле ослабления всех "развивающихся" валют, в особенности турецкой лиры.

Попытки цен на нефть продолжить восстановление, а также приближение пика налогового периода марта в РФ, по сути, не сглаживают падения курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.15 мск растёт на 80 копеек, до 74,92 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 89,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее курс доллара поднимался до 75,09 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТУРЕЦКОГО КРИЗИСА

Российская валюта ощутимо падает вечером против доллара и евро, обновляя минимумы, соответствующие круглым отметкам 75 рублей против доллара и 89 рублей к евро.

Главным фактором давления на "развивающиеся" валюты и рубль в том числе сегодня — "девальвационный провал" курса лиры.

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта).

Президент Турции Эрдоган после этого уволил главу ЦБ Турции Наджи Агбала, и курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.

В понедельник доллар на форексе подскакивал до 8,48 лиры (немного не дотянув до исторического максимума в 8,59 лиры), установленного в ноябре прошлого года. Сейчас доллар прибавляет 8,8%, достигая 7,85 лиры.

Курсы остальных "развивающихся" валюты также преимущественно падают к доллару.

Мировые фондовые индексы при этом в основном прибавляют. Также налицо попытки нефтяных цен возобновить рост и вернуться на отметку 65 долларов за баррель. Стоимость нефти прибавляет сейчас 0,1%, достигая 64,6 доллара за баррель сорта Brent.

В то же время участники торгов продолжают опасаться, что приостановка некоторыми странами использования вакцины от коронавируса AstraZeneca, а также перспектива введения новых карантинных мер в Европе повлияют на восстановление экономики. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на спросе на нефть и окажет давление на ее стоимость.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывает сохранение внешнеполитической напряженности и ожидание санкционных угроз, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Впрочем, пик налогового периода марта на этой неделе потенциально поддерживает спрос на рубли.

Тем не менее, доллар и евро прибавляют к рублю 1,1-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вкупе с трудностями в процессе массовой вакцинации – ощутимый триггер общерыночного снижения аппетита к риску, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара может формироваться в пределах 74,2-75,2 рубля", — добавил он.

В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 рубля, евро: 88,5-89,5 рубля, в свою очередь считает Артем Тузов из ИК "Универ капитал".