МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за краткосрочные перспективы спроса на сырье на фоне неравномерного восстановления после пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 63,98 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 60,94 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти по-прежнему оказывает ситуация с коронавирусом. Несмотря на развертывание вакцинации, во многих странах все еще действуют ограничения на передвижения. Это рождает риск для восстановления экономики в текущем году, а также для спроса на нефть. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

"Я ожидал, что коррекция "отпугнет" спекулянтов, но не настолько. В краткосрочной перспективе я ожидаю, что цена на нефть будет иметь тенденцию к снижению", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

В то же время агентство приводит мнение о том, что, несмотря на наблюдающееся снижение, цены на сырье могут продолжить свой рост в долгосрочной перспективе, поддерживаемый стимулированием экономики США и более широкой кампанией вакцинации.