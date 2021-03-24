МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,59% — до 7,43 доллара, "Новатэка" — росла на 0,34%, до 193,05 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,21%, до 79,09 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,45% — до 5,81 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,73%, до 24,07 доллара. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 2,79% — до 28,39 доллара, "Северстали" — росли на 0,22%, до 18,15 доллара, НЛМК — опускались на 0,04%, до 28,01 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,63% — до 0,95 доллара, Сбербанка — на 1,23%, до 15 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,27% — до 56,35 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,45% — до 8,94 доллара, "Магнита" — опускались на 0,1%, до 14,93 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,46%, до 3,23 доллара.