МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс евро в среду снижается по отношению к доллару до минимума с ноября из-за неопределенных перспектив экономики Европы в свете ситуации c коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,1837 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1849 доллара. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,1812 доллара — минимума с конца ноября. Курс доллара к иене растёт до 108,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 92,42 пункта. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Европе. Так, в Германии и Франции снова ужесточены карантинные ограничения. В частности, во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля.

Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что обеспокоенность карантинными ограничениями в различных европейских странах и медленными темпами вакцинации на континенте контрастирует с улучшением экономических перспектива и ускорением вакцинации в США, что может привести к падению курса евро ниже уровня 1,18 доллара.

Но пока евро даже смог оттолкнуться от минимума дня за счёт макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта. Кроме того, PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте подскочил до исторического максимума в 62,4 пункта с 57,9 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ждали снижения показателя.