МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду в основном увеличились, поддержали торги сильная статистика по Европе и рост нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на фоне подорожания нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 6712,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 5947,29 пункта, а DAX опустился на 0,35%, до 14610,39 пункта.

Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику по еврозоне. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта, ожидался более слабый рост.

Промышленный PMI поднялся до исторического максимума и также превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя. PMI сектора услуг вырос сильнее ожиданий.

Рост нефтяных котировок также поддержал индексы региона. В ходе торгов нефть дорожала в пределах 3%, а затем и 6%, что поддержало акции компаний энергетического сектора. В результате бумаги BP подорожали на 2%, Total — на 1,6%.