МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март) -0,3% -0,2%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март) 0,1%  
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) -8,8% 1,9%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль) -3,8% -1,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) -5,9% -3,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) -8,2% 2,1%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 0,4% 0,4%
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (март) 94,2 95
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (март) 90,6 91,3
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (март) 92,4 93,2
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль) -84,58 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) -0,1%  
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,3% 0,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 1,5% 1,5%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 1,5  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,3%  
16:30 USD США — США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль) 2,4% -0,7%
17:00 USD США — США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 77,5  
17:00 USD США — США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 83 83,6
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 309  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 402  
предв. USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -311 млрд долл  
предв. USD США — Федеральный бюджет -430 млрд долл  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 28,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 525,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 180,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -12,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -4,2 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 7,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -39,4 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 90 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    