МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в четверг вечером на фоне снижения доходности гособлигаций и усиления спроса на драгметалл как актив-"убежище", свидетельствуют данные торгов. Нефть ускорила падение, почти нивелировав рост из-за Суэцкого канала

По состоянию на 18.20 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1%, или на 1,65 доллара, до 1734,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,65%, до 25,067 доллара за унцию.

Стоимости золота реагирует на изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries падает на 1,8 базисного пункта, до 1,596%. На этом фоне драгметалл становится более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает в случае неопределенности. Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

В то же время, трейдеры следят за развитием отношений ЕС и Китая. Ранее главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.

По мнению главного аналитика по драгоценным металлам HSBC Джеймса Стила (James Steele), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, золото вновь привлекло к себе внимание как актив-"убежище" на фоне напряжения между Китаем и ЕС из-за санкций последнего в отношение первого.