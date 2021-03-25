МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс рубля к вечеру растерял большую часть роста на фоне усиления падения стоимости нефти.

Негативная динамика фондовых рынков отчасти компенсируется подрастанием "развивающихся" валют к доллару и сегодняшним пиком мартовского налогового периода в РФ, когда экспортеры активно конвертируют валютную выручку в рубли.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.31 мск снижался на 15 копеек, до 76,43 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 90,12 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение торгов четверга доллар опускался до 75,74 рубля, евро — до 89,49 рубля. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта в четверг предпринимала попытки коррекции вверх после сильного падения в предыдущие дни, результатом которого стало обновление им очередных многомесячных минимумов. В результате сильного роста доллар за неполных три дня этой недели подскакивал уже на 2,86 рубля – до 76,98 рубля.

Основным фактором поддержки российской валюты сегодня выступал пик налоговых выплат марта, когда банки должны перечислить в бюджет около 1,2 триллиона рублей. Всего же мартовские платежи составляют около 2,7 триллиона рублей, что почти на 70% выше февральского показателя.

Однако к вечеру этот фактор почти исчерпал себя и практически не компенсировал внешний негатив, который опять идет с рынка нефти.

Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 5%, до 61,2 доллара за баррель. Повысившаяся в последние дни волатильность рынка "черного золота" сохраняется. Во вторник цена Brent упала на 6%, в среду выросла на 6%, а сегодня ценовой "маятник" опять качнулся в сторону снижения.

Инвесторы обращают внимание на рост запасов нефти в США. За минувшую неделю показатель вырос на 1,9 миллиона баррелей — до 502,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя только на 0,9 миллиона баррелей.

"Развивающиеся" валюты в основном прибавляют вечером к доллару, однако западные фондовые рынки снижаются, компенсируя для рубля позитивные сигналы с форекса.

В целом доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время основным ориентиром для российского валютного рынка останется геополитический фон, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"В четверг Банк России опубликовал данные о сокращении доли владения инвесторами-нерезидентами ОФЗ в феврале с 23,4% до 22,7% (при сокращении самого объема вложений на 60 миллиардов рублей). Отметка стала новым минимумом с апреля 2016 года, отражая преимущественно усиление санкционных рисков. Впрочем, в марте данный фактор, вероятно, будет частично нивелирован ужесточением процентной политики Банка России", — отмечает эксперт.

В случае паузы в санкционной риторике со стороны США можно ожидать постепенного возвращения доллара ниже 75 рублей, в свою очередь, любые новости в отношении санкционных ограничений быстро позволят доллару протестировать отметку в 77 рублей, добавил Кравченко.

Санкционная неопределенность остается актуальной, поскольку негативно влияет на все рублевые активы, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Вероятно, из-за этого фактора мы столь остро реагируем на любое ухудшение ситуации на мировых рынках. Несмотря на то, что доллар пробил нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, более надежным сигналом, свидетельствующим о завершении волны его роста, будет закрепление под отметкой 75,7 рубля. Пока этого не произошло, вероятней по меньшей мере еще одна атака доллара на уровень 77 рублей", — оценил он.