МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Оценить более или менее точно сроки и масштабы падения фондового рынка – чрезвычайно сложная задача. Тем не менее, предполагать грядущее обрушение позволяют некоторые ориентиры: если их знать, можно заранее "подстелить соломки" и избежать значительных убытков, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

К примеру, фондовому рынку может грозить крах при длительном росте фондовых индексов, если он существенно опережает рост экономики или соответствующих отраслей. Инвесторы называют это "перекупленность рынка". Так было, скажем, в США и в России в 2018 году, в начале 2020 года, говорит финансист.

"Ещё один индикатор – "инверсия кривой доходности облигаций". Это ситуация, когда рыночная доходность гособлигаций с коротким сроком погашения (2-летних), становится выше, чем у "длинных" бумаг (10-летних). Это – сигнал того, что в течение ближайшего года-полутора в экономике произойдёт спад, что может ударить и по ценам акций", — поясняет он.

Подобные сигналы должны насторожить, но и они очень "размыты" по времени и проявлениям. Так, "перекупленность" индексов сейчас отмечают большинство экспертов, как и предположения о вероятном падении в скором будущем. Но акции поддерживаются колоссальными деньгами, идущими на рынок от экономических властей разных стран, прежде всего, США, для поддержки экономики. Но в случае сворачивания таких стимулов рынок, вероятно, сильно просядет, считает Гойхман.

"Опытные инвесторы принимают заблаговременно меры по защите от такого сценария. Прежде всего, не стоит покупать акции на пике повышения. Следует дождаться по крайней мере, коррекции", — отмечает он.

Эксперт советует вкладывать инвестиции на фондовом рынке в различные активы по отраслям, по степени их рискованности, срокам. На фондовом рынке лучше работать "в долгую", с горизонтом нескольких лет. Тогда просадки будут компенсированы ростом впоследствии. Костин предсказал крах биткоина

Есть и специальные технологии хеджирования, то есть защиты от рисков. Их может подсказать финансовый брокер или консультант, добавляет Гойхман.

"Если кризис на рынке уже начинается, лучше постараться избавиться от "падающих" активов. Для этого существуют особые страховочные рыночные стоп-приказы брокеру. Они закрывают позиции, если цена упадёт ниже определённого уровня. Это ограничивает убытки, не позволяя им критически расти", — заключил финансист.