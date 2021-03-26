События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 марта
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март)
|-0,3%
|-0,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март)
|0,1%
|0,2% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|-8,8%
|1,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль)
|-3,8%
|-1,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|-5,9%
|-3,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-8,2%
|2,1%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|0,4%
|16,4%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (март)
|94,2
|95
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (март)
|90,6
|91,3
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (март)
|92,4
|93,2
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль)
|-84,58 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|1,5%
|1,5%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|1,5
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,3%
|16:30
|USD
|США — США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль)
|2,4%
|-0,7%
|17:00
|USD
|США — США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|77,5
|17:00
|USD
|США — США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|83
|83,6
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|309
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|402
|предв.
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-311 млрд долл
|предв.
|USD
|США — Федеральный бюджет
|-430 млрд долл
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|28,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|525,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|180,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-12,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-4,2 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|7,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-39,4 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|90 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|НОВАТЭК — СД (о дате и повестке ГОСА)
|RUB
|Московская биржа — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|7,93 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210326/833324699.html