МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на улучшении внешнего фона

По состоянию на 11.55 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,35%, до 7,65 доллара, "Новатэка" — на 2,01%, до 198 долларов, "Лукойла" — на 2,18%, до 82,36 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,58%, до 5,96 доллара, "Газпром нефти" — на 2,06%, до 24,75 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 3,24%, до 28,65 доллара, "Северстали" — на 2,17%, до 18,59 доллара, НЛМК — на 2,87%, до 29,4 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 2,05%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 2,3%, до 15,44 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,97%, до 57,45 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,9%, до 8,97 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,19%, до 14,88 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,6%, до 3,26 доллара.