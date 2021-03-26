Бумаги российских компаний дорожают на торгах в Лондоне
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.55 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,35%, до 7,65 доллара, "Новатэка" — на 2,01%, до 198 долларов, "Лукойла" — на 2,18%, до 82,36 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,58%, до 5,96 доллара, "Газпром нефти" — на 2,06%, до 24,75 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 3,24%, до 28,65 доллара, "Северстали" — на 2,17%, до 18,59 доллара, НЛМК — на 2,87%, до 29,4 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 2,05%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 2,3%, до 15,44 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,97%, до 57,45 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,9%, до 8,97 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,19%, до 14,88 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,6%, до 3,26 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210326/833327091.html