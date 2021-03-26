МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне ослабления опасений за перспективы экономики страны после последних статданных, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к иене растет на данных по рынку труда США

По состоянию на 13.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 32568 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 12784 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3907,62 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность продолжения роста на рынках акций США в последний торговый день недели. В четверг биржи США выросли в пределах 0,6% на фоне еженедельных данных по рынку труда и динамике ВВП в четвертом квартале 2020 года.

"В целом все выглядит неплохо, но это очень нестабильная обстановка", — сказала газете Wall Street Journal руководитель отдела в Newton Investment Management Сюзанна Хатчинс (Suzanne Hutchins). Эксперт ожидает, что растущая экономика США будет способствовать дальнейшему росту рынков акций. Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

Теперь трейдеры ждут новых статданных в стране. Так, ожидается, что доходы населения страны в феврале опустились на 7,3% в месячном выражении после роста на 10% в январе, а расходы за тот же период снизились на 0,7% после увеличения на 2,4% месяцем ранее.

Кроме того, в первые часы торгов ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что в марте показатель вырос до 83,6 пункта уровня февраля в 76,8 пункта, предварительная оценка предполагала рост до 83 пунктов.