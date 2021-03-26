МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 6,9%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,7%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (ориентиры по дивидендам и инвестиционная стратегия до 2030)    
  RUB Распадская — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020) 2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019 2,7 (1П2019) — див-д 2020