МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник в рамках коррекции после роста цены в пятницу более чем на на 2%, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.56 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,04% — до 4,0352 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов в пятницу показатель вырос на 2,3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 2,08% — до 8962 доллара, алюминия — на 2,32%, до 2298 долларов, цинка — на 2,15%, до 2830,5 доллара за тонну. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

В понедельник на рынке промышленного металла отмечается коррекционное снижение после уверенного скачка в конце предыдущей недели. Кроме того, давление на стоимость меди оказывает курс доллара, который растет по отношению к большинству основных мировых валют второй день подряд. С четверга индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,3%, до 92,85 пункта, показатель находится у максимума с ноября 2020 года.

Аналитики ожидают нестабильной стоимости меди в ближайшее время. "Цена на медь, вероятно, останется нестабильной в преддверии сезона пикового спроса", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Galaxy Futures.