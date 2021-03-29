МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. На торговых площадках в понедельник, 29 марта, инвесторам стоит обратить внимание на акции "Норникеля" и "Транснефти", цены на нефть и GV Gold, пишут "РБК Инвестии".

Издание ставит на первое место среди активов, на которые стоит обратить внимание инвесторам, бумаги "Норникеля". "29 марта пройдет совет директоров "Норильского никеля". В повестке заседания — будущие дивидендные выплаты в рамках стратегии ГМК до 2030 года", — пишет издание.

Второе — IPO золотодобытчика GV Gold. Сегодня завершится сбор заявок от инвесторов, которые хотят поучаствовать в IPO золотодобывающей компании "Высочайший"(GV Gold). "Ожидается, что на следующий день — 30 марта — будет объявлена окончательная цена предложения и состоится старт торгов на Московской бирже", — поясняет РБК.

Третье: ситуация в Суэцком канале и цены на нефть. Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл движение кораблей в Суэцком канале на прошлой неделе, удалось снять с мели. В настоящее время буксиры пытаются поставить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Однако все еще неясно, когда именно Суэцкий канал будет открыт для полноценного движения грузового транспорта.

Четвертое: бумаги "Транснефти". Сегодня компания опубликует годовую финансовую отчетность по МСФО. Аналитики прогнозируют, что чистая прибыль на акцию (EPS) составит 18,961 тысячи рублей, годовая выручка — 950,24 миллиардов рублей.