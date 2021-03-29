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Мосбиржа не будет торговать акциями США 2 апреля
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. Московская биржа не будет проводить торги акциями США 2 апреля из-за выходного в Америке по случаю празднования католической Пасхи, следует из сообщения торговой площадки... ПРАЙМ, 29.03.2021
сша, мосбиржа, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа не будет проводить торги акциями США 2 апреля из-за выходного в Америке по случаю празднования католической Пасхи, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа не будет проводить 2 апреля 2021 года торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с праздничным неторговым днем в США", — говорится в сообщении.
В соответствии с условиями проведения операций на Московской бирже, если торговый день биржи совпадает с нерабочим и неторговым днём в США, операции с американскими акциями в основном режиме не проводятся, поясняет торговая площадка.
"Расчеты по ранее заключенным сделкам с американскими ценными бумагами, расчеты по сделкам РЕПО с ЦК (центральным контрагентом) в долларах США, а также заключение сделок РПС, РПС с ЦК и РЕПО с ЦК будут осуществляться в обычном режиме. Расчеты по сделкам репо с ЦК в евро проводиться не будут, так как 2 апреля — нерасчетный день по сделкам в евро", — сообщает биржа.
Московская биржа начала торги акциями иностранных эмитентов 24 августа 2020 года. В настоящее время на площадке обращаются акции 87 крупнейших международных компаний.