МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник, указывая на возможную коррекцию рынка после роста в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,45% — до 32807 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 12923,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3947,62 пункта. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Динамика фьючерсов говорит о возможной коррекции вниз на открытии торгов в США. В пятницу основные биржевые индексы закрылись ростом на 1,2-1,7% на фоне сильной внутренней статистики.

"Рынки акций показали хорошую динамику, поэтому можно наблюдать, как некоторые люди фиксируют прибыль", — прокомментировал газете Wall Street Jornal аналитик Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Вторая половина недели для рынков будет насыщенной в плане внутренней статистики. Так, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по числу рабочих мест в частных компаниях США в марте. Аналитики прогнозируют рост показателя на 525 тысяч после подъема на 117 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, минтруда США в пятницу сообщит данные по безработице в стране за март. Аналитики ждут снижения уровня безработицы до 6% с 6,2% месяцем ранее и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 655 тысяч после подъема на 379 тысяч месяцем ранее.