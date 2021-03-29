МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник по основным биржевым индексам более чем на 1%, ведомый бумагами "Норильского никеля", отыгрывавшими корпоративный позитив, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,13%, до 3529,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,26%, до 1468,14 пункта.

Бумаги "Норникеля" прибавили в цене 3,7% на корпоративных новостях. В частности, ГМК сообщила, что остановила приток воды на руднике "Октябрьский" и подтверждает планы полностью возобновить добычу на нём, а также на "Таймырском", в первой декаде мая и в начале июня соответственно.