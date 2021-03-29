2021-03-29T19:23:48+03:00
2021-03-29T19:23:48+03:00
2021-03-29T19:23:48+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833348231.html
Российский рынок акций вырос более чем на один процент
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций вырос в понедельник по основным биржевым индексам более чем на 1%, ведомый бумагами "Норильского никеля", отыгрывавшими корпоративный позитив,... ПРАЙМ, 29.03.2021
российский рынок акций, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83284/59/832845953.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/59/832845953.jpg
https://1prime.ru/images/83284/59/832845952.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/59/832845952.jpg
https://1prime.ru/images/83284/59/832845941.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/59/832845941.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник по основным биржевым индексам более чем на 1%, ведомый бумагами "Норильского никеля", отыгрывавшими корпоративный позитив, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,13%, до 3529,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,26%, до 1468,14 пункта.
Бумаги "Норникеля" прибавили в цене 3,7% на корпоративных новостях. В частности, ГМК сообщила, что остановила приток воды на руднике "Октябрьский" и подтверждает планы полностью возобновить добычу на нём, а также на "Таймырском", в первой декаде мая и в начале июня соответственно.