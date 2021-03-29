МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая позитивные корпоративные новости.

Неуверенная динамика нефтяных цен и западных фондовых индексов не помешали росту стоимости российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,13%, до 3529,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,26%, до 1468,14 пункта.

РОСТ НЕСМОТРЯ НА НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СИГНАЛЫ

Российский фондовый рынок вырос по основным биржевым индексам, не обращая внимания на неуверенные (с точки зрения аппетита к риску) внешние сигналы.

Так, западные фондовые индексы не демонстрировали сегодня единой динамики. При этом их коллеги в США корректировались после уверенного роста на предыдущей торговой сессии.

Нефтяные цены переходили в течение дня от снижения к росту и сейчас прибавляют на 0,3% за баррель сорта Brent, достигая 64,6 доллара. Утром цены на нефть снижались на новостях о снятии с мели контейнеровоза, который ранее перекрыл движение в Суэцком канале, по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Теперь же трейдеры обратили свое внимание на предстоящие встречи в рамках ОПЕК+. Очередное заседание министерского мониторингового комитета альянса запланировано на 31 марта, самих министров — на 1 апреля. На них должно быть принято решение об уровне добычи на май. При этом аналитики полагают, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции ГМК "Норникель" (+3,7%) и "Русала" (+5,7%), обновившего исторический максимум на уровне 48,6 рубля. Бумаги отыгрывали корпоративный позитив. В частности, ГМК сообщила, что остановила приток воды на руднике "Октябрьский" и подтверждает планы полностью возобновить добычу на нём, а также на "Таймырском", в первой декаде мая и в начале июня соответственно.

Также заметно подорожали бумаги "Распадской" (+4,6%), ММК (+2,8%), НЛМК (+2%).

При неуверенной динамике цен нефти подешевели акции "Новатэка" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%). Также подешевели бумаги "Магнита" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Полюса" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ

На внешнеполитическом фоне пока относительно спокойно, а США переключили своё внимание на Китай, что позволяет краткосрочным покупателям российских активов держать ситуацию под контролем, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ослабление мирового аппетита к риску во вторник, однако, может локально затронуть и отечественные площадки. Индексы Мосбиржи удержался выше отметки 3500 пунктов, что на данный момент подтверждает неплохие шансы на развитие более уверенного роста. Долларовый РТС при этом стремился к сопротивлению 1470 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3460-3565 пунктов", — оценила она.

Индекс РТС вернулся на уровни начала предыдущей недели, и позитивная динамика на ближайших сессиях, вероятнее всего, продолжит развитие, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Уже на ближайшей сессии РТС может подняться к 1480 пунктам, а к середине недели снова выйти на 1500 пунктов, добавляет он.

"Индекс Мосбиржи преодолел планку 3500 пунктов. Во вторник ожидается преимущественно боковые или слабо позитивные его движения, связанные с возможным укреплением рубля. В базовом сценарии индекс задержится в диапазоне 3490-3520 пунктов на ближайшие пару сессий", — оценил