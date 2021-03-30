МОСКВА, 30 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с понижением. Эксперт рассказал, каким будет фондовый рынок в апреле

Снижение цен на золото в понедельник проходило на фоне новостей о том, что крупный инвестиционный фонд Archegos Capital Management распродал акции общей стоимостью в 30 миллиардов долларов, включая крупные позиции по бумагам ViacomCBS и Discovery, из-за чего некоторые инвесторы опасаются эффекта домино.

Апрельские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX снизились на 23,30 доллара, или 1,4%, до 1709 доллара за унцию. По итогам прошлой недели контракты потеряли в цене 0,5%.

Майские фьючерсы на серебро снизились в цене на 47 центов, или 1,9%, до 24,65 доллара за унцию, а за прошлую неделю этот металл подешевел на 4,6%.

Торги на рынке сырьевых товаров и других финансовых рынках в пятницу проводиться не будут в связи с отмечанием Страстной пятницы.

Между тем доллар США остается устойчивой: индекс доллара ICE на 0,2% до 92,92. Укрепление доллара может оказать давление на котировки активов, номинированных в американской валюте, поскольку они становятся более дорогими для зарубежных покупателей.

Компания Норникель в понедельник сообщила о завершении второй фазы ремонтных работ на двух крупнейших рудниках в Сибири. В компании ожидают, что рудник "Октябрьский" полностью возобновит работу в первые 10 дней мая, а рудник "Таймырский" заработает в начале июня.

Июльские фьючерсы на платину снизились на 0,6% до 1174,10 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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