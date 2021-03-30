МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, растут во вторник на сохранении общего оптимизма и склонности к риску на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,59% — до 3455,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2232,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,24%, до 28672 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,1%, до 3069,55 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 29407 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,73% — до 6750,2 пункта.

Днем ранее биржи США и Европы закрылись разнонаправленно, при этом американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и немецкий DAX обновили исторические рекорды. Малый и средний бизнес рассказал, откуда берет средства, помимо кредитов

В целом трейдеры настроены оптимистично на фоне продолжающейся вакцинации в мире. Это поддерживает надежды, что странам удастся избежать новых глобальных локдаунов, которые помешали бы восстановлению экономики.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Японии, которая, однако, не дала заметной поддержки индексу Nikkei 225. Безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 2,9%, хотя аналитики ожидали роста до 3%.

Снижение австралийского S&P/ASX может быть вызвано коррекцией. За прошлую неделю индекс поднялся на 1,7%, после чего на этой неделе незначительно снижается второй день подряд. В понедельник снижение составило 0,4%.