МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.20 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,05% — до 4,0347 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 1,08% — до 8865 долларов, алюминия — на 1,39%, до 2266 долларов, цинка — на 0,04%, до 2829,5 доллара за тонну. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Курс доллара к иене ранее достиг годового рекорда, в то время как индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остается у самых высоких уровней с ноября примерно в 93 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе и медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Укрепление доллара связано с ожиданиями по восстановлению экономики США и ростом доходности американских гособлигаций из-за инфляционных ожиданий.